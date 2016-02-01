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غزارة الدورة الشهرية تصيبك بفقر الدم.. استشيرى الطبيب

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غزارة الدورة الشهرية تصيبك بفقر الدم.. استشيرى الطبيب غزارة الدورة الشهرية تصيبك بفقر الدم.. استشيرى الطبيب
فقر الدم من المشكلات التى تصيب كثيرًا من بنى الإنسان لأسباب متعددة، منها ما يتعلق بسوء التغذية، أو نوعيات الطعام أو نسب الحديد فى الجسم.

غزارة الدورة الشهرية


>ويكشف الدكتور محمد عيسى، استشارى الباطنة، عن سبب خفى عن البعض للإصابة بفقر الدم يتمثل فى زيادة الدم المتدفق خلال الدورة الشهرية، سواء كانت مدة الدورة طويلة، أو قصيرة، وهذا يمكن وصفه بأنه نوع من النزيف نظرًا لغزارة الدم الشديدة والمتكررة كل شهر.

أسباب الإصابة بفقر الدم بعد الدورة الشهرية


>ويوضح الدكتور محمد، أن الغزارة الشديدة فى دم الحيض لها العديد من الأسباب الخاصة بطبيعة هرمونات المرأة، ولكنها ليست علامة جيدة كما يعتقد البعض، بل على العكس تسبب الكثير من المشكلات فى الخصوبة، كما تسبب الإصابة بفقر الدم، نظرًا لفقدان كميات كبيرة من الدم شبيهة بالنزيف الحاد وهى حالة ليست بقليلة الحدوث، وتحتاج عرض الفتاة على طبيب أمراض نساء وآخر باطنى متخصص فى التغذية، لتعويض الفاقد فى نسب الدم والعناصر، وعلاج الأنيميا المتوقعة فى مثل هذه الحالات.

وتابع: فى هذه الحالة تجرى الفتاة أو السيدة تحليلاً للدم لبيان نسب الحديد والهيموجلوبين فيه وكذلك نسب الأنيميا، ويساعد هذا الفحص الأطباء على تدارك الحالة، فضلاً عن علاج السبب الذى يجعل الحيض فى شكل نزيف وهو أمر خطير.

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مصر 365