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فى أمريكا.. رعب النساء من فيروس زيكا يدفعهن لعمليات الإجهاض غير الشرعية

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فى أمريكا.. رعب النساء من فيروس زيكا يدفعهن لعمليات الإجهاض غير الشرعية فى أمريكا.. رعب النساء من فيروس زيكا يدفعهن لعمليات الإجهاض غير الشرعية
أثار فيروس زيكا قلق خبراء الصحة العامة ومنظمات حقوق المرأة، لارتباطه بإصابة الأجنة بصغر حجم الرأس، والتشوهات الخلقية ما يؤدى إلى انكماش وتلف الدماغ.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “voanews”، أن فيروس زيكا يثير ذعر الحوامل ويجعلهن يلجأن لعمليات الإجهاض غير الشرعية.

ونتيجة لانتشار الفيروس الخطير شددت منظمات صحية فى دول بأمريكا اللاتينية على ضرورة منع الحمل، لتلاشى الإجهاض غير القانونى أو إنجاب أطفال يعانون من تشوهات خلقية.

وأشار الباحثون إلى أن النساء الفقيرات فى هذه الدول لديهن فرص قليلة لتنظيم الأسرة ولا يمكنهن تحمل حتى شراء المواد الطاردة للحشرات للمساعدة فى تجنب فيروس زيكا الذى ينقله البعوض.

وأكد الباحثون أن عمليات الإجهاض فى العيادات السرية هى بالفعل أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات بالبرازيل.

وأضاف دانيال بيكر، طبيب الأطفال وخبير الصحة العامة فى ريو دى جانيرو، أن "زيكا "يعد كارثة صحية وخطرًا مرعبًا يرهب النساء الحوامل ويجعلهن يفكرن فى الإجهاض.
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