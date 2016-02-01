محافظ كفر الشيخ يشهد بدء فعاليات حملة "صيادلة بلا فيروس سى"

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بدء فعاليات حملة صيادلة بلا فيروس سى، وتقوم الحملة بمسح طبى كامل للصيادلة وأسرهم على مستوى المحافظة لمكافحة فيروس سى تليها نقابة الفلاحين، والفحوصات الطبية والعلاج مجانا.

وذلك بحضور الدكتور محمد فهمى، نقيب صيادلة كفر الشيخ، والدكتور صبرى الطويلة، عضو نقابة صيادلة مصر، والدكتور عبد العزيز حمودة، عضو مجلس النواب، واللواء أحمد الطرابلسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعقيد محمد السيد، المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الصحة، والدكتور السيد سافوح، رئيس هيئة التأمين الصحى، والدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم ، ومحمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والدكتور عزت محروس وكيل الشباب والدكتور حسين فرج رئيس مجلس إدارة شركة ديفارت لاب للأدوية، واللواء الدكتور حسين عبد الحى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات، وعدد من كبير من الأطباء وأسرهم.

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن البرتوكول الذى تم توقيعه بين المحافظة وصيادلة مصر بشأن تدشين "حملة صيادلة بلا فيروس سى" ، يستهدف 6 آلاف صيدلى بمحافظة كفر الشيخ، وذلك كخطوة أولى للحفاظ على الصحة من أجل مجتمع أفضل، والحملة والتى ستنطلق من اليوم، ولمدة أسبوع عمل تحاليل وفحص وعلاج بالمجان .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيدشن حملة طفولة بلا ألم .. طفولة بلا أنيميا عقب إجازة نصف العام مباشرة ومن المتوقع استهداف طلاب المدارس فى المرحلتين الابتدائية والروضة لتقديم الثقافة الغذائية وتقديم التحاليل والعلاج للأطفال المصابة بأنيميا نقص الحديد، وذلك كخطوة ثانية للحفاظ على الصحة من أجل مجتمع أفضل بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة .

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الحملة المقامة الآن بالتعاون مع صندوق تحيا مصر كفر الشيخ خالية من فيروسى سى التى بدأت بمركز الرياض وتستمر طوال هذا العام، مشيرا إلى أنه يدعو أهالى كفر الشيخ للتوجه لحملة فيروس سى للكشف المبكر عن المرض ولا ينتظرون بمفاجآتهم بالإصابة، قائلا "برغم أننى أجريت كشفا مبكرا قبل ذلك ولكن بدأت تدشين الحملة بعمل فحوصات طبية للتأكد".

وقال صبرى الطويلة رئيس لجنة الصحة والأزمات بنقابة صيدلة مصر ،أن تكلفة حملة صيادلة بلا فيروس "سى" 60 مليون جنيه، لمشاركة الدولة فى علاج 200 ألف صيدلى يمثلون 80 ألف مؤسسة علاجية حجم تعاملاتها المالية 36 مليار جنيه .

ومن جانبه قال الدكتور محمد فهمى نقيب صيادلة كفر الشيخ، إن اليوم تبدأ حملة صيادلة بلا فيروس سى، وتستمر لمدة أسبوع بالتعاون مع عدد من الشركات الأدوية الداعمة.



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