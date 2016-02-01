رئيس جامعة كفر الشيخ: المستشفى الجامعى به جميع التخصصات

قال الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفيه له، اليوم، بمكتبه أثناء استقباله اللواء هانى النواصرة عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ، إن مستشفى الجامعة الذى تم تصميمه لاستيعاب 400 سرير فى سبعة طوابق، يشمل التخصصات الطبية كافة، وجناحين متقدمين للعمليات الجراحية بسعة قدرها 13 غرفة مختلفة التجهيزات، وأجنحة العناية المركزة سعة 63 سريرا، والعيادات الخارجية بتكلفة إجمالية 330 مليون جنيه، كما تفقدا مبنى كلية طب الأسنان وكلية التمريض.

وأشاد اللواء هانى النواصرة عضو مجلس النواب، بالمستوى المذهل الذى وصلت إليه الجامعة على مستوى الإنشاءات والتجهيزات، قائلا إنه مندهش مما شاهده بمعامل المحاكاة بكليتى التمريض وطب الأسنان، وأن ما رآه اليوم بالجامعة من تطور لا يقل عن مستوى الجامعات الأجنبية ذات المستوى العالمى.

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