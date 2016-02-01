أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة كفر الشيخ: المستشفى الجامعى به جميع التخصصات

Google+ Print
قال الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفيه له، اليوم، بمكتبه أثناء استقباله اللواء هانى النواصرة عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ، إن مستشفى الجامعة الذى تم تصميمه لاستيعاب 400 سرير فى سبعة طوابق، يشمل التخصصات الطبية كافة، وجناحين متقدمين للعمليات الجراحية بسعة قدرها 13 غرفة مختلفة التجهيزات، وأجنحة العناية المركزة سعة 63 سريرا، والعيادات الخارجية بتكلفة إجمالية 330 مليون جنيه، كما تفقدا مبنى كلية طب الأسنان وكلية التمريض.

وأشاد اللواء هانى النواصرة عضو مجلس النواب، بالمستوى المذهل الذى وصلت إليه الجامعة على مستوى الإنشاءات والتجهيزات، قائلا إنه مندهش مما شاهده بمعامل المحاكاة بكليتى التمريض وطب الأسنان، وأن ما رآه اليوم بالجامعة من تطور لا يقل عن مستوى الجامعات الأجنبية ذات المستوى العالمى.
>1 (1)

1 (2)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365