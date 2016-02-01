محافظ القليوبية: لا تتحقق منظومة النظافة إلا بمشاركة الشباب

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، خلال اجتماع المجلس التنفيذى اليوم إنه لا يمكن لمنظومة النظافة أن تتحقق إلا من خلال المشاركة المجتمعية خاصة من العنصر الشبابى وإشراكه فى عمليات الجمع السكنى من المنازل والفصل من المنبع وشراء القمامة من الأهالى، بالإضافة إلى تطبيق القانون على المحلات ووضع صندوق قمامة أمام المحلات وتغريم من لا يلتزم منهم طبقا للقانون حتى تنتظم منظومة النظافة فى الشوارع.قدم اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، باسم المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية الشكر لقائد المنطقة المركزية العسكرية لاستجابته السريعة لفتح شارع معهد التكنولوجيا (الشرطة العسكرية) بمدينة بنها أمام المواطنين لتخفيف العبء عنهم وتحقيق السيولة المرورية فى ضوء التحويلات المرورية الموجودة حاليا بمدينة بنها فى إطار أعمال التطوير، وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى اليوم الاثنين، برئاسة المحافظ وبحضور اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام واللواء عصام بدير نائب مدير أمن القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالقليوبية.

شبكةعيونالإخبارية

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