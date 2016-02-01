بالصور.. ضبط عاطل بحوزته 13 طربة حشيش بمركز المحلة

ألقى ضباط مباحث مركز المحلة بمحافظة الغربية القبض على عاطل مقيم قرية نمرة البصل دائرة المركز، وبحوزته 13 طربة حشيش ومبلغ 1100 جنيه بقصد الاتجار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد محمد عيسوى رئيس مباحث مركز المحلة والنقباء أحمد دبيس وأحمد الطحان معاونا مباحث المركز تحت إشراف المقدم أحمد كوهيه مفتش مباحث مركز المحلة، من ضبط المتهم "رضا.إ.س" وبحوزته 13 طربة حشيش بقصد الاتجار ومبلغ 1100 جنيه، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وقرر أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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