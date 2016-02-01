ضبط مجزر بالبحيرة لذبح الماشية النافقة وتوزيعها على المطاعم بالإسكندرية

تمكن قبل قليل رجال مباحث التموين بالبحيرة من ضبط مجزر "سلخانة " غير مرخصة داخل مزرعة بمركز بدر يقوم أصحابها باستغلالها لذبح الماشية النافقة والمريضة وتوزيعها على المطاعم الشهيرة ومحلات الجزارة بالإسكندرية والبحيرة محققين أرباحا طائلة تم التحفظ على 16 ربع كامل أمامى وخلفى لذبائح جاموس وبقرى وزنت 839 كيلو جراما، كما تم ضبط 4 من المتهمين وأحيلوا للنيابة التى باشرت التحقيق .

فى البداية وردت معلومات للواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث يفيد بقيام " كرم . أ . وشقيقه جمعة أصحاب مزرعة بقرية حراء بدائرة مركز بدر بإدارة مجزر لذبح الماشية المريضة والنافقة بداخل حظيرة فى المزرعة دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة بالاشتراك مع عاملين بالمزرعة هما " محمد ، ح ، ر " و " محمود ، ع ، م " وأضافت التحريات أن المتهمين يقومون بذبح الماشية وختمها بأختام مزورة وتوزيعها على المحلات الشهيرة والجزارين على أنها مذبوحة بمجازر حكومية لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تمت مداهمة المجزر وبتفتيشة عثر على " 16 ربع كامل أمامى وخلفى لذبائح جاموس وبقرى وعدد 1 عجلة كاملة بتلو ( إناث ) مذبوحة دون السن بإجمالى وزن 839 كيو جراما لحوما وعدد 4 رأس ماشية و 8 سكاكين وخنصر المستخدمة فى عمليات الذبح و2 زجاجة مملوءة بالحبر الأحمر .

كما تمكنت القوات من ضبط السيارة رقم 47762 نقل بحيرة يستخدمها المتهمون فى توزيع اللحوم ، وبتوقيع الكشف الطبى على اللحوم المضبوطة تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم تحرير محضر رقم 1430/ 2016 جنح مركز بدر وجارى عرضه على النيابة للتحقيق.

>



>