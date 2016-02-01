رسميا – روما يضم جناح جنوى

أعلن نادي روما عن ضمه لجناح فريق جنوى دييجو بيروتي على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف مع أحقية شرائه في النهاية.

وأوضح البيان الذي نشره موقع روما الرسمي أن الصفقة سوف تكلف خزائن النادي مليون يورو، وأنه سيدفع 9 مليون يورو حال رغبته في شراء اللاعبنا الأرجنتيني بالإضافة لبعض الحوافز المتعلقة بأداء اللاعب ذاته.

وبدأ اللاعب صاحب الـ27 عاما مسيرته في الأرجنتين مع ديبورتيفو مورون قبل أن ينتقل لإشبيلية في الدوري الإسباني في عام 2007.

وفي عام 2014 عاد بيروتي لموطنه بالانتقال إلى بوكا جونيورز على سبيل الإعارة لستة أشهر قبل أن ينضم في صيف العام ذاته لصفوف جنوى.

وشارك بيروتي مع جنوى في 45 مباراة وسجل خلالهم 18 هدفا.

وتحدث بيروتي لقناة روما التليفزيونية قائلا:"هذه خطوة ضخمة في مسيرتي، أنا سعيد للغاية بانتقال لناد كبير مثل روما".