نشرة ONA للفضائيات| «90 دقيقة» يعود 14 فبراير.. أسماء يوسف تعتذر عن «صباح الورد»

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

يعود برنامج «90 دقيقة» والذي يبث على شاشة المحور يوم 14 فبراير المقبل بعد الانتهاء من التجهيزات والديكورات الجديدة الخاصة به، كما أنه سيذاع على مدار 5 أيام فقط.. للمزيد

قال حسن عبد الكريم رئيس قناة TEN في تصريح خاص لوكالة أنباء ONA، إن اليوم تبدأ أولى حلقات برنامج ” استديو الأخبار” من تقديم سمير نجيدة.. للمزيد

قالت الإعلامية، أسماء يوسف، إنها اعتذرت عن تقديم برنامج “صباح الورد” على شاشة TEN.. للمزيد

تستضيف المذيعة شيرين سليمان، مقدمة برنامج «عين» الذي يذاع على قناة الحياة الساعة 11 مساء اليوم الاثنين، الفنان حكيم في لقاء خاص يتحدث فيه عن أحدث أغانيه وهي “ياعم سلامة”.. للمزيد

يُحيى الإعلامى عمرو الليثى ذكرى رحيل “كوكب الشرق” أم كلثوم، والتي تحل يوم 3 فبراير.. للمزيد

استكملت الإعلامية راغدة شلهوب الجزء الثاني من برنامجها “100 سؤال” الذي أذيع على “قناة الحياة” أمس الأحد مع الفنانة “مي عز الدين” .. للمزيد