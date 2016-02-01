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بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يشهد اللقاء الرياضى للفتيات

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شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اللقاء الرياضى للفتيات خماسى كرة القدم، بالصالة المغطاة، والذى يستمر فى الفترة من 25 يناير حتى 25 فبراير الجارى، والذى تنظمه الادارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وتحت رعاية محافظ كفر الشيخ.

وتخلل اللقاء عدد من العروض الرياضية، من تقديم فتيات فريق خماسى كرة القدم، كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الصالة المغطاة التى تم إنشاؤها طبقا لأحدث تطوير من إضاءة مدرجات وقاعة كبار زوار وصالة أنشطة وتكيفات بتكلفة تقدر بحوالى 16 مليون جنيه، تمهيدا لافتتاحها.

جاء ذلك بحضور محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس وكيل الرياضة، وأحمد مصطفى وكيل الشباب، والعقيد محمد السيد المستشار العسكرى للمحافظة .


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