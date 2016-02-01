أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار السعودية اليوم.. الإرهابى الثانى فى تفجير الإحساء مصرى الجنسية

Google+ Print
أخبار السعودية اليوم.. الإرهابى الثانى فى تفجير الإحساء مصرى الجنسية أخبار السعودية اليوم.. الإرهابى الثانى فى تفجير الإحساء مصرى الجنسية
ركزت أخبار اليوم على إعلان وزارة الداخلية السعودية، عن أن الإرهابى الثانى فى تفجير الإحساء طلحة هشام محمد عبده مصرى الجنسية.أكد اللواء منصور التركى، المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية السعودية، أن الانتحارى الثانى منفذ تفجير مسجد الإحساء طلحة هشام محمد عبده (مصرى الجنسية)، قدم للمملكة برفقة ذويه بتأشيرة زيارة عائلية لوالده المقيم هشام محمد عبده عبد الحليم، منذ 3 سنوات.

كما ركزت أخبار السعودية اليوم على مقتل طفل وإصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة إثر سقوط مقذوف على نجران جنوب المملكة العربية السعودية من داخل الأراضى اليمنية.

وقال المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى بمنطقة نجران المقدم على بن عمير الشهرانى فى تصريحات مساء أمس، إن رجال الدفاع المدنى باشروا بلاغا عن سقوط مقذوف عسكرى من داخل الأراضى اليمنية على منزل مواطن بمدينة نجران نتج عنه استشهاد طفل يبلغ من العمر 11 عاما وإصابة 9 من أفراد عائلته تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وتشهد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن اعتداءات مستمرة من المليشيات الحوثية وأعوان الرئيس المخلوع تتمثل فى مقذوقات عسكرية ومحاولات اقتحام مسلحة أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين والمقيمين والعسكريين السعوديين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة