أخبار السعودية اليوم.. الإرهابى الثانى فى تفجير الإحساء مصرى الجنسية

ركزت أخبار السعودية اليوم على إعلان وزارة الداخلية السعودية، عن أن الإرهابى الثانى فى تفجير الإحساء طلحة هشام محمد عبده مصرى الجنسية.أكد اللواء منصور التركى، المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية السعودية، أن الانتحارى الثانى منفذ تفجير مسجد الإحساء طلحة هشام محمد عبده (مصرى الجنسية)، قدم للمملكة برفقة ذويه بتأشيرة زيارة عائلية لوالده المقيم هشام محمد عبده عبد الحليم، منذ 3 سنوات.

كما ركزت أخبار السعودية اليوم على مقتل طفل وإصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة إثر سقوط مقذوف على نجران جنوب المملكة العربية السعودية من داخل الأراضى اليمنية.

وقال المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى بمنطقة نجران المقدم على بن عمير الشهرانى فى تصريحات مساء أمس، إن رجال الدفاع المدنى باشروا بلاغا عن سقوط مقذوف عسكرى من داخل الأراضى اليمنية على منزل مواطن بمدينة نجران نتج عنه استشهاد طفل يبلغ من العمر 11 عاما وإصابة 9 من أفراد عائلته تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وتشهد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن اعتداءات مستمرة من المليشيات الحوثية وأعوان الرئيس المخلوع تتمثل فى مقذوقات عسكرية ومحاولات اقتحام مسلحة أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين والمقيمين والعسكريين السعوديين.