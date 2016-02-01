أخبار اليمن اليوم.. تنظيم القاعدة يستولى على بلدة جنوبى اليمن

اهتمت أخبار اليمن اليوم على استيلاء الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة فى اليمن على مدينة عزان جنوب اليمن من الانفصاليين الجنوبيين، وأقامت الحواجز العسكرية على مداخلها وحاصرت المبانى الحكومية، حسبما قال مسؤولون أمنيون يمنيون.وقال المسؤولون اليوم الاثنين إن مسلحى القاعدة فى شاحنات من طراز بيك أب استولوا على مداخل عزان واقتحموا مجلس المدينة. وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بإطلاع الصحفيين.

وركزت أخبار اليمن اليوم على تحقيق قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى محافظة الجوف انتصاراً كبيراً باستعادة مواقع عسكرية مهمة، وتحرير مساحات واسعة من قبضة المليشيات الانقلابية، شمال شرق الحزم عاصمة المحافظة.

وتقدمت قوات الجيش والمقاومة حوالى 50 كيلومترا شمال مديرية خب والشعف التى تعد أكبر مديريات الجوف وتمثل ثلثى مساحة المحافظة.

وشارك فى العملية العسكرية قوات من ألوية المنطقة العسكرية السادسة، ولواء النصر، وكتائب من اللواء 101، وبمشاركة المحافظ اللواء حسين العواضى وقبائل آل عواض وقبائل مراد وسفيان، والشيخ الحسن أبكر، والعقيد سنان العراقى وكيل المحافظة للشؤون الأمنية والشيخ الباشا بن حزام.

وتمكنت المقاومة والجيش الوطنى من الوصول إلى الخط الدولى الرابط بين منطقة البقع شمالاً وعاصمة الجوف (الحزم) جنوب غرب، واستعادة مواقع إستراتيجية وهى مواقع "الخصفا" و"الخيرس" و"مودن الاعلى والاسفل" والهضبة العلياء و"ضيوق بَرَدَة" و"صَبْرَيْن" و"شِبْرَين" والبياض.