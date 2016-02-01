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سوريا توافق مبدئيا على طلب الأمم المتحدة تسليم مساعدات لمناطق محاصرة

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سوريا توافق مبدئيا على طلب الأمم المتحدة تسليم مساعدات لمناطق محاصرة سوريا توافق مبدئيا على طلب الأمم المتحدة تسليم مساعدات لمناطق محاصرة
قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن السورية وافقت "من حيث المبدأ" على طلب من المنظمة الدولية لتسليم مساعدات إلى بلدات مضايا والفوعة وكفريا المحاصرة.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "بناء على هذا.. ستقدم الأمم المتحدة قائمة مفصلة بالإمدادات وتفاصيل أخرى .. وسوف تضم وتؤكد مجددا على طلب تقديم مساعدات غذائية والسماح بدخول فرق لتقييم الأوضاع الغذائية والصحية."

ولم يتم تحديد موعد لإرسال المساعدات. وتحاصر قوات متحالفة مع الحكومة السورية بلدة مضايا بينما يحاصر معارضون مسلحون الفوعة وكفريا.
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مصر 365

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