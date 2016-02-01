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انطلاق معرض الكويت لليخوت فى نسختة الرابعة

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انطلاق معرض الكويت لليخوت فى نسختة الرابعة انطلاق معرض الكويت لليخوت فى نسختة الرابعة
قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح خلال افتتاحة معرض الكويت لليخوت فى نسخته الرابعة اليوم، نيابة عن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ان المعرض يمثل علامة وقيمة لهواة ورواد البحر على مستوى الخليج العربى.

من جهه أخرى، أشاد العبد الله بنوعية المنتجات المعروضه فى المعرض التى تبلغ قيمتها ١٠٠ مليون دولار مثمنا دور القائمين على المعرض وجهودهم التى بذلوها من أجل إنجاح هذا الحدث الضخم.

من جهتها، قالت المدير التنفيذى لمعرض الكويت لليخوت نوف الهاجرى: إن المعرض يعتبر أكبر نسخة منذ إنطلاقة من خلال مشاركة عدد كبير من الشركات المحلية، الإقلمية والعالمية، فضلاً عن كشف النقاب عن 11 يختا وقاربا يعرضون للمرة الأولى فى الخليج والشرق الأوسط للإرتقاء بآفاق جديدة فى كل عام.

وأشارت إلى أن معرض الكويت لليخوت استطاع أن يحظى بمكانته المرموقه بفضل دعم ومشاركة مختلف جهات القطاع الحكومى والخاص من شركات وأفراد، من عارضين وزائرين, ولا ننسى دور الإعلام فى دعم وإبراز المعرض على الصعيد المحلى، الإقليمى والعالمى. وبناءً على ذلك قررت مجموعة PH7 القائمة على تنظيم المعرض بتخصيص ريع التذاكر لصالح معهد دسمان للسكرى، كرسالة شكر وامتنان للكويت وكل من ساهم فى إنجاح المعرض.

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مصر 365