وصول محمد علوش كبير مفاوضى المعارضة السورية إلى جنيف

أكد محمد علوش المسؤول فى مجموعة جيش الإسلام المسلحة المعارضة، والذى يتسلم منصب كبير المفاوضين فى المحادثات مع النظام السورى، أنه وصل عصر الاثنين إلى جنيف.

وعلوش عضو فى المكتب السياسى لمجموعة جيش الإسلام المعارضة المسلحة السلفية الاتجاه والمدعومة بشكل خاص من المملكة العربية السعودية. وكان عين كبير المفاوضين من قبل الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة تمهيدا للدخول فى مفاوضات غير مباشرة مع النظام.

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