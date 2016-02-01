التحالف ينفذ 26 طلعة جوية ضد "داعش" واعتقال أحد أمراء التنظيم بكركوك

>نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 26 طلعة جوية ضد مواقع تنظيم "داعش"، ما أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين بنيران القوات العراقية وقصف الطيران، وتدمير مواقع وآليات وأسلحة للتنظيم، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم الاثنين أن طيران القوة الجوية نفذ 10 طلعات وطيران الجيش 4 طلعات على مختلف قواطع العمليات لإسناد القوات البرية.

>كما نفذ طيران التحالف 12 طلعة شملت مناطق: البو شجل والثرثار والبو شهاب بالأنبار والموصل بنينوى وكركوك أسفرت عن مقتل 11 إرهابيا وتدمير جسر يستخدمه التنظيم وملجأ وبلدوزر وسيارتين وموقعين قتاليين.. ودمر طيران التحالف منصتى صواريخ فى منطقة "البوذياب"، وقتل 7 إرهابيين وتم تدمير سيارتين مفخختين وشاحنة رافعة وحفار ومنصة صواريخ ومركزى تجمع للإرهابيين.

ووفقا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية قامت القوة الجوية العراقية بقصف "البوشجل" بقضاء الخالدية بالنبار مما أسفر عن مقتل الإرهابى عامر مخلف الذيابى وستة من مرافقيه.

>وتمكنت الفرقة العاشرة بالجيش ولواء المشاة 36 بإسناد من مدفعية الفرقة وطائرات القوة الجوية والتحالف الدولى محاولة هجوم لداعش فى منطقة الجرايشى شمالى الرمادي، وأسفرت العملية عن تفجير ثلاث سيارات مفخخة وقتل 8 إرهابيين.

وشرعت قوة من الفرج الثانى لواء مغاوير فرقة المشاة الثامنة والفوج الأول لواء المشاة 73 بعملية أمنية فى المحور الجنوبى بمنطقة السجارية شرقى الرمادى بإسناد من طيران الجيش وقوات التحالف ومدفعية الفرقة، حيث تم خلال التقدم معالجة أهداف للعناصر الإرهابية ورفع عشر عبوات ناسفة وتدمير أربع مضافات وموقعين وجرافة وسيارة مفخختين، وتم قتل 12 إرهابيا.

وتم رصد مجموعه من مسلحى "داعش" ضمن قاطع لواء المشاة 39 فـرقة المـشاة العاشرة فــى تقاطـــع السلام قصفتهم دباب "ابرامز" وقتلت 10 إرهابيين ودمرت مقرين للتنظيم.

>نت ناحية أخرى اعتقلت الأجهزة الأمنية فى كركوك ، أحد "أمراء تنظيم داعش" فى المدينة، بينما اختطف مسلحون مجهولون عددا من المواطنين الأكراد قرب بلدة خانقين بمحافظة ديالى، وفقا لمصادر أمنية.

وقال مدير شرطة الأقضية والنواحى فى مدينة كركوك العراقية العميد سرحد قادر فى اتصال هاتفى مع قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن قوات الشرطة اعتقلت بالتعاون مع القوات الأمنية أحد أمراء تنظيم داعش، مشيرا إلى أن العملية تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.

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