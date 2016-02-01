تعيين 38 مدرسا مساعدا بطب كفر الشيخ وتجهيز غرفتى عزل بمعامل العلوم

أصدر الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ قرارا بتعيين 38 مدرسا مساعدا بكلية الطب البشرى بالجامعة والذين استكملوا إجراءات تعيينهم من بين الفائزين طبقا للإعلان الذى أعلنت عنه الجامعة سابقا، وجارى استكمال تعيين باقى أعضاء هيئة التدريس بعد استكمال إجراءات التعيين تمهيدا لتشغيل المستشفى الجامعى بكفر الشيخ.

أوضح القمرى، فى تصريحات صحفية، أنه يجرى حاليا إنهاء إجراءات تعيين معيدين وأطباء مقيمين بمستشفى الجامعة، كما تم الموافقة على نقل عدد من الأساتذة من الجامعات المصرية.

يذكر أن الجامعة قد قامت بالإعلان عن حاجتها لشغل بعض الوظائف والتخصصات بكلية الطب البشرى خلال الأشهر الماضية.

كما قرر اليوم الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ خلال اجتماعه بلجنة المختبرات توفير وحدتى "U B S" لتشغيل المعملين الجديدين بمركز المعلومات والتطوير التكنولوجى، وذلك لمنع انقطاع التيار الكهربائى، وقرر شراء أسرّة معدنية لكلية العلاج الطبيعى وتجهيز غرفتى عزل بمعمل الكيمياء الحيوية بكلية العلوم بتكلفة 120 ألف جنيه، وشراء بنش مجهز بمعمل علم الحيوان بالكلية، وذلك تماشيا مع سياسة الجامعة فى توفير البيئة العملية التعليمية المناسبة للطلاب.

وأعلن الدكتور ماجد خلال اجتماعه بلجنة الإنشاءات عن استلام مبانى كليتى الصيدلة والتصنيع الدوائى وكلية الثروة السمكية ومصايد الأسماك، مؤكدا على انتهاء أعمال تسوية الطرق وعمل بلاعات للمطر بالمدينة الجامعية التى استعدت لاستقبال وفود الجامعات المصرية بأسبوع شباب المدن الذى تستضيفه جامعة كفر الشيخ هذا العام.

كما شدد على ضرورة انتهاء الشركة المنفذة من أعمال الرصف وتجميل وتشجير المساحة الخضراء خلف كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى، وقرر تجهيز قاعات سيمنار بكليات علوم الثروة السمكية ومصايد الأسماك، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى بالإضافة إلى تطوير مسرح كلية التجارة، ونبه على سرعة الانتهاء من صيانة المدن الجامعية قبل بدء أسبوع شباب المدن الجامعية.