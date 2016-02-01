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مرتضى منصور يتنبأ: بعد ما حدث في التتش.. الأهلي لن يلعب مجددا على ملاعب الجيش

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مرتضى منصور يتنبأ: بعد ما حدث في التتش.. الأهلي لن يلعب مجددا على ملاعب الجيش مرتضى منصور يتنبأ: بعد ما حدث في التتش.. الأهلي لن يلعب مجددا على ملاعب الجيش

تنبأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدم خوض الأهلي أي لقاء على الملاعب الخاصة بالجيش بعد ما حدث داخل ملعب التتش.

أعداد غفيرة من جماهير الأهلي تجمعت في ملعب التتش في الذكرى الرابعة لضحايا الـ72 من جماهير الفريق. ( شاهد جماهير الأهلي في تأبين ضحايا الـ72).

وقال مرتضى منصور: " الأهلي لن يلعب مرة أخرى على ملاعب الجيش".

وأوضح في تصريحات عبر برنامج كلام في الجول الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة ميجا إف إم "وذلك بعد ما حدث من إهانات وتجاوزات مع مجموعة أولتراس الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "مجلس إدارة الأهلي سيتحمل تكلفة ذلك بسبب سماحه لتواجد تلك "المجموعة الإرهابية" داخل النادي".

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