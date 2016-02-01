أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

Google+ Print
تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة ‏لندن، اليوم الاثنين، أول جلسات التداول في الأسبوع.

وارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم 04ر0 نقطة بنسبة 6.45% لتسجل 66ر0 ‏دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 71ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 61ر0 دولار.

بينما انخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 16ر0 نقطة بنسبة 4.16% لتسجل ‏‏69ر3 ‏دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 74ر3 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 57ر3 دولار.

واستقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 75ر16 ‏دولار، حيث وصل أعلى ‏مستوى لها عند 05ر17 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 65ر16 دولار.

وحافظت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس على مستواها عند 60ر1 دولار. وكان أعلى ‏مستوى للشهادات عند 98ر1 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 95ر1 دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا