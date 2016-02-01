تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم الاثنين، أول جلسات التداول في الأسبوع.
وارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم 04ر0 نقطة بنسبة 6.45% لتسجل 66ر0 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 71ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 61ر0 دولار.
بينما انخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 16ر0 نقطة بنسبة 4.16% لتسجل 69ر3 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 74ر3 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 57ر3 دولار.
واستقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 75ر16 دولار، حيث وصل أعلى مستوى لها عند 05ر17 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 65ر16 دولار.
وحافظت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس على مستواها عند 60ر1 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 98ر1 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 95ر1 دولار.