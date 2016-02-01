تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة ‏لندن، اليوم الاثنين، أول جلسات التداول في الأسبوع.

وارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم 04ر0 نقطة بنسبة 6.45% لتسجل 66ر0 ‏دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 71ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 61ر0 دولار.

بينما انخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 16ر0 نقطة بنسبة 4.16% لتسجل ‏‏69ر3 ‏دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 74ر3 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 57ر3 دولار.

واستقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 75ر16 ‏دولار، حيث وصل أعلى ‏مستوى لها عند 05ر17 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 65ر16 دولار.

وحافظت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس على مستواها عند 60ر1 دولار. وكان أعلى ‏مستوى للشهادات عند 98ر1 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 95ر1 دولار.