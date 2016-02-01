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مصر توافق على تدريب كوادر إعلامية ليبية بمعهد الإذاعة والتليفزيون بالقاهرة

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مصر توافق على تدريب كوادر إعلامية ليبية بمعهد الإذاعة والتليفزيون بالقاهرة مصر توافق على تدريب كوادر إعلامية ليبية بمعهد الإذاعة والتليفزيون بالقاهرة

عصام الامير

التقى اليوم الاثنين رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير، مع خالد نجم رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة الليبية، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الإعلام، ومناقشة الأزمات العربية، وبحث كيفية مواجهة الإعلام لتحديات الإرهاب في المنطقة.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تدريب كوادر إعلامية وفنية ليبية بمعهد الإذاعة والتليفزيون التابع للاتحاد، وكذلك الاتفاق على بث رسائل يومية عبر شاشة التليفزيون المصري توضح آخر المستجدات على الساحة الليبية.

حضر اللقاء حاتم العريبي المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإعلام والثقافة الليبية ، والمستشار فوزى الهويل مديرإدارة الأمانة الفنية بجامعة الدول العربية .

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