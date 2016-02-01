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فيديو | «روسيا» تثبت بالأدلة الغزو العسكري التركي على الأراضي السورية

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فيديو | «روسيا» تثبت بالأدلة الغزو العسكري التركي على الأراضي السورية فيديو | «روسيا» تثبت بالأدلة الغزو العسكري التركي على الأراضي السورية

أرشيفية

قدمت وزارة الدفاع الروسية مقاطع تثبت قيام تركيا بقصف الأراضي الحدودية السورية.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، معلقا على اتهامات أنقرة بانتهاك حدودها من قبل مقاتلة “سو-34″ الروسية: “يجب على من يحذرنا من النتائج المترتبة دون فهم ما يحدث، إلى أي فخ يشدونهم الشركاء الأتراك”.

وأضاف: “إن كانوا يريدون الأدلة، فهذه هي”. وعرض الفيديو، الذي يصور جزءا من الحدود السورية التركية. وقال: “تمثل هذه المنطقة قاعدة أمامية تركية، حيث لم يكن نقاط ساخنة منذ بضعة أشهر”.

 

ووفقا لأقواله، فإن وزارة الدفاع الروسية تلقت مؤخرا مواد فيديو من هيئة الأركان العامة السورية، توضح “نشر المدفعية التركية ذات العيار الكبير في هذه القواعد”. وأكد على حصول الوزارة على هذه الأدلة من إحدى فصائل المعارضة الوطنية، حيث يظهر قيام المدفعية التركية بقصف الأراضي السورية، وخاصة المناطق السكنية المجاورة للحدود.
> وصرح كوناشينكوف “هذا ما يسمى بالأدلة القاطعة على قيام القوات المسلحة التركية بقصف المناطق السكنية الحدودية السورية من أنظمة مدفعية ذات عيار ثقيل”.
> ووفقا لأقواله، فإن وزارة الدفاع الروسية تنتظر ردا سريعا وتفسيرا على تصرفات القوات المسلحة التركية وممثلي الناتو والبنتاغون.

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