السعودية.. جلد متهم مارس الجنس مع «مكنسة كهربائية»

ذكر موقع «ورلد نيوز ديلي ريبورت»، أن قوات الشرطة السعودية تمكنت، اليوم الإثنين، من ضبط رجل، بتهمة ممارسة الجنس مع مكنسة كهربائية. وكشفت وسائل إعلام عربية وغربية، أن المتهم قبض عليه من قبل زوجته التي أبلغت السلطات بجريمة زوجها. وقالت زوجته في حديث مع وسائل الإعلام:بعد 17 عامًا من الولاء، وبهذه الطريقة يخونني زوجي.. أشعر بالقرف والإهانة من هذا الفعل الفاضح". وقالت وسائل إعلام سعودية، إن القاضي قرر جلد المتهم بـ1000 جلدة وعدم تطبيق حد الرجم، لأنه لم يمارس الزنا مع إمراة أو حيوان، مضيفة:أن القضية حالة خاصة في القضاء السعودي.

شبكةعيونالإخبارية

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