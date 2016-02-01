أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

السعودية.. جلد متهم مارس الجنس مع «مكنسة كهربائية»

Google+ Print
السعودية.. جلد متهم مارس الجنس مع «مكنسة كهربائية» السعودية.. جلد متهم مارس الجنس مع «مكنسة كهربائية»

ذكر موقع «ورلد نيوز ديلي ريبورت»، أن قوات الشرطة تمكنت، اليوم الإثنين، من ضبط رجل، بتهمة ممارسة الجنس مع  مكنسة كهربائية. وكشفت وسائل إعلام عربية وغربية، أن المتهم قبض عليه من قبل زوجته التي أبلغت السلطات بجريمة زوجها. وقالت زوجته في حديث مع وسائل الإعلام:بعد 17 عامًا من الولاء، وبهذه الطريقة يخونني زوجي.. أشعر بالقرف والإهانة من هذا الفعل الفاضح". وقالت وسائل إعلام سعودية، إن القاضي قرر جلد المتهم بـ1000 جلدة وعدم تطبيق حد الرجم، لأنه لم يمارس الزنا مع إمراة أو حيوان، مضيفة:أن القضية حالة خاصة في القضاء السعودي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة