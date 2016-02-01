3 طرق للحصول على رموش طويلة

أحيانًا، قد تشعرين بالقلق تجاه رموشك، وبالأخصّ إذا كنت تعانين من رموش رقيقة وخفيفة بطيئة النمو، خاصة و أنّ الرموش الطويلة والكثيفة تعتبر من أبرز علامات الجمال والجاذبية لدى كلّ فتاة.

وللحصول على رموش أكثر طولًا وكثافةً، إليك هذه النصائح المقدّمة لك من "سيدتي نت":

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1.العلاجات المنزلية: قد تستغرق بعض العلاجات المنزلية الكثير من الوقت للحصول على النتيجة المطلوبة، ولكنها مضمونة وستستمر معك لفترة طويلة. ومن أهمّ هذه العلاجات:

-زيت الخروع: قومي بمزج ملعقتين من زيت الخروع مع الألوفيرا، ثمّ ضعي المزيج على رموشك ليلًا باستخدام قطنة نظيفة. اغسلي رموشك في الصباح بواسطة الماء الفاتر، لأن ذلك سيساعد على تغذية الرموش وسرعة نموها.

-زيت الزيتون: قومي بوضع زيت الزيتون الدافئ على رموشك بواسطة فرشاة ماسكرا قديمة أو قطنة نظيفة، يوميًّا قبل النوم، واشطفيها في الصباح بالماء الفاتر؛ فزيت الزيتون يعتبر علاجًا طبيعيًّا لزيادة نمو الشعر والرموش.

2.تدليك الجفن: يساعد التدليك على تحفيز نمو شعر الرموش، ويحفز تدفّق الدم إلى بصيلات الشعر ووصول المزيد من الموادّ الغذائية إلى الرموش، كما أنه يساعد على منع تكسّرها؛ لذا عليك يوميًّا وضع قطرات من الزيت أو الفازلين على رموشك وتدليكها بلطف، بأطراف أصابعك، وبحركات دائرية بسيطة، لمدة خمس دقائق على الأقلّ، مرتين يوميًّا، وستحصلين على نتيجة رائعة بعد شهرين على الأقل. ولكن عليك التأكد من نظافة يديك قبل تدليك رموشك لتجنب نقل البكتيريا إليها.

3.إزالة مكياج العين: إنّ أكثر ما يضرّ عينيك هو عدم إزالة مكياج العين بالطريقة الصحيحة قبل النوم؛ فالبعض يعتقد أنّ غسل الوجه بالماء والغسول قد أزال كافة مكونات المكياج. ولكن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا، فأنت بذلك قمتِ بإزالة المكياج عن بشرتك، ما عدا عينيك؛ لذا احرصي على استخدام الغسول الخاص بالعين لإزالة مكياج العين، وبالأخص الماسكرا، فهي العامل الأساسي في تكسير الرموش وترقيقها.

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