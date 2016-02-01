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فيديو خاص: هكذا تحوّلت ليا بأنامل أحمد الأسير!

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خاص لـ "سيدتي": خبير التجميل أحمد الأسير يعلمك كيف تحوّلين مكياجك من طبيعي مناسب للنهار إلى قوي مناسب للسهر.

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يستطيع المكياج الناجح أن يمنحك الشخصية التي تريدين أن تطلّي بها، إذ يمكنك أن تظهري بمكياج طبيعي وإطلالة ناعمة في النهار. وتستطيعين بإضافة بعض المستحضرات تحويل هذا المكياج إلى قويّ مناسب للسهرة وقادر على إظهار شخصيتك الجريئة.
إليك فيديو خاص لـ " سيدتي" مع خبير التجميل أحمد الأسير، الذي يشتهر بقدرته على تطبيق كلّ أنواع المكياج بشكل يعكس شخصية المرأة.

تابعي الفيديو، واكتشفي كيف تستطعين تحويل مكياجك من طبيعي إلى قوي.

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سيدتي

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