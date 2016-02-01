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«المجلس التشريعي الفلسطيني»: سياسات «نتنياهو» تزيد الأمور تعقيدًا

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«المجلس التشريعي الفلسطيني»: سياسات «نتنياهو» تزيد الأمور تعقيدًا «المجلس التشريعي الفلسطيني»: سياسات «نتنياهو» تزيد الأمور تعقيدًا

1 فبراير 2016 | 7:31 مساءً

أرشيفية

قال رئيس الدائرة السياسية بالمجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور، عبد الله عبد الله، إنّه ليست هناك أولوية للقضية الفلسطينية في الوقت الحالي، بسبب ما تعيشه المنطقة العربية من عدم الاستقرار في بعض البلدان.
> وأضاف عبد الله خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد عبد الله، أنّ ما يُضئ القضية الفلسطينية هو نضال الشعب الفلسطيني المستمر، وجهود القيادات السياسية التي تحرك بعض الأطراف الدوية لإيجاد حل للأزمة، ووقف نزيف الدم، قائلاً: “يجب على كل الفصائل السياسية أنْ تتضافر جهودهم لحل هذه الأزمة”.
> وتابع عبد الله أنّ السياسات التي يَنتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضد الشعب الفلسطيني تعمل على تفجير الوضع، وزيادة الأمور تعقيداً، موضحاً: “الشعب الفلسطيني سيناضل بكل ما يَستطيع.. ولنْ يتركوا هذه الأرض إلى سلطة الاحتلال الإسرائيلي”.

2016-02-01

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أونا

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