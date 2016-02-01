مدير مستشفي الأقصر الدولي ينفي وفاة طفلتان بـ«التسمم»

قال الدكتور أحمد عبدالنبي مدير مستشفي الأقصر الدولي أن المستشفي استقبل حالتي تسمم لرجل وزوجته في عقدهما الثالث من محافظة قنا إثر تناولهما وجبة طعام فاسدة حسب إدعائهما.

وأوضح عبدالنبي أن الرجل يدعي محمد يوسف عبدالجليل 30 سنة وزوجته سماح أسعد آمين 25 سنة وصلا للمستشفي عن طريق الإسعاف وتم تشخيص حالتهما علي أنها اشتباه في تسمم وتم حجزهما في العناية المركزة.

وأكد عبدالنبي أن حالتهما مستقرة ومن المقرر أن يخرجا من غرفة العناية المركزة مساء اليوم الإثنين.

ونفي مدير مستشفي الأقصر الدولي أن يكون قد رافق المريضان لدي وصولهما للمستشفي طفليهما وتوفيا به حسبما ذكرت بعض المواقع الإخبارية.

وأشار عبد النبي إلي أن المستشفي لم تشهد أي حالة وفاة نتيجة الإصابة بالتسمم .