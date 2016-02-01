أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مدير مستشفي الأقصر الدولي ينفي وفاة طفلتان بـ«التسمم»

Google+ Print
مدير مستشفي الأقصر الدولي ينفي وفاة طفلتان بـ«التسمم» مدير مستشفي الأقصر الدولي ينفي وفاة طفلتان بـ«التسمم»

مستشفى الأقصر الدولي

قال الدكتور أحمد عبدالنبي مدير مستشفي الأقصر الدولي أن المستشفي استقبل حالتي تسمم لرجل وزوجته في عقدهما الثالث من محافظة قنا إثر تناولهما وجبة طعام فاسدة حسب إدعائهما.

وأوضح عبدالنبي أن الرجل يدعي محمد يوسف عبدالجليل 30 سنة وزوجته سماح أسعد آمين 25 سنة وصلا للمستشفي عن طريق الإسعاف وتم تشخيص حالتهما علي أنها اشتباه في تسمم وتم حجزهما في العناية المركزة.

وأكد عبدالنبي أن حالتهما مستقرة ومن المقرر أن يخرجا من غرفة العناية المركزة مساء اليوم الإثنين.

ونفي مدير مستشفي الأقصر الدولي أن يكون قد رافق المريضان لدي وصولهما للمستشفي طفليهما وتوفيا به حسبما ذكرت بعض المواقع .

وأشار عبد النبي إلي أن المستشفي لم تشهد أي حالة وفاة نتيجة الإصابة بالتسمم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017