أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصر ترحب بالاتفاق حول إجراء الانتخابات البرلمانية في الصومال

Google+ Print
مصر ترحب بالاتفاق حول إجراء الانتخابات البرلمانية في الصومال مصر ترحب بالاتفاق حول إجراء الانتخابات البرلمانية في الصومال

رحب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بالاتفاق الذي توصل إليه الأشقاء الصوماليون لإجراء الانتخابات البرلمانية في أغسطس من العام الحالي، والذي يأتي في إطار الخطوات والجهود المبذولة لبناء مؤسسات الدولة المختلفة، وبما يحقق أهداف رؤية 2016 للصومال، تمهيداً لصياغة دستور دائم للبلاد واستكمال بناء المؤسسات الدستورية الصومالية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على دعم للصومال الشقيق كشريك أساسي بالمنطقة في ظل ما يجمع الشعبين من علاقات تاريخية وثيقة ومصالح إستراتيجية متعددة، وأضاف أن مصر ستواصل دعمها لكافة الجهود الوطنية الصومالية الرامية لبناء مؤسسات وقدرات الدولة بما يساهم في استقرار وتنمية الصومال، وذلك بالتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية، وفي ضوء مسئوليات مصر الأفريقية والدولية، وعضويتها خلال الفترة القادمة بكل من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر