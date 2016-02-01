مصر ترحب بالاتفاق حول إجراء الانتخابات البرلمانية في الصومال

رحب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بالاتفاق الذي توصل إليه الأشقاء الصوماليون لإجراء الانتخابات البرلمانية في أغسطس من العام الحالي، والذي يأتي في إطار الخطوات والجهود المبذولة لبناء مؤسسات الدولة المختلفة، وبما يحقق أهداف رؤية 2016 للصومال، تمهيداً لصياغة دستور دائم للبلاد واستكمال بناء المؤسسات الدستورية الصومالية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على دعم مصر للصومال الشقيق كشريك أساسي بالمنطقة في ظل ما يجمع الشعبين من علاقات تاريخية وثيقة ومصالح إستراتيجية متعددة، وأضاف أن مصر ستواصل دعمها لكافة الجهود الوطنية الصومالية الرامية لبناء مؤسسات وقدرات الدولة بما يساهم في استقرار وتنمية الصومال، وذلك بالتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية، وفي ضوء مسئوليات مصر الأفريقية والدولية، وعضويتها خلال الفترة القادمة بكل من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي.