بعد غياب 48 يوما عبد الشافي يشارك في تأهل أهلي جدة لربع نهائي الكأس

بعد غياب طويل عاد الظهير الأيسر الدولي محمد عبد الشافي للمشاركة مع فريقه أهلي جدة في لقاء كأس خادم الحرمين الشريفين أمام ضمك.

وفاز أهلي جدة على حساب ضمك بهدفين مقابل هدف لينجح في التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

وغاب عبد الشافي عن أخر 6 مباريات لأهلي جدة بسبب الإصابة قبل أن يشارك كأساسي.

وشارك عبد الشافي في المباراة منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية. مباراة شهدت تقدم أهلي جدة بهدف أول عن طريق إسلام حسين سراج في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني عدل عبد الفاضل سوانون النتيجة لضمك قبل أن يسجل معتز هوساوي الهدف الثاني وهدف الفوز لأهلي جدة من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وينتظر أهلي جدة في دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين الفائز من مواجهة الرائد أمام الشباب.