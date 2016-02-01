الشبكة القومية للزلازل تنفى تعرض مصر لهزة أرضية

نفى الدكتور أحمد بدوى، رئيس الشبكة القومية للزلازل، وقوع هزة أرضية فى مصر منذ قليل.

وأضاف الدكتور أحمد بدوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشبكة لم تسجل أى زلازل، كما أنها لما تتلقى بلاغات من مواطنين بشأن شعورهم بزلزال.

وأشار بدوى إلى أن هناك مصادر صناعية متعددة للهزات الأرضية البسيطة، مثل العمل بالمصانع، حيث يصنفها البعض على أنها زلزال حينما يشعرون بها وهذا خاطئ تماما.

وأكد بدوى أن الشبكة هى الجهة الوحيدة المعنية بحدوث زلزال فى مصر، حيث إنها تعد أعرق الشبكات فى الوطن العربى.