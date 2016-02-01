نواب يتقدمون بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الاعتداء على أطباء المطرية

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، نائب حزب المصريين الأحرار، بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أحداث الاعتداء على أطباء المطرية.

وقال "أبو العلا" فى نص طلبه، إنه يطالب بتكوين لجنة تقصى حقائق بشأن أحداث عملية الاعتداء واحتجاز أطباء مستشفى المطرية التعليمى، وذلك من أجل الوصول للحقيقة ونزع فتيل الأزمة بين الأطباء وبعض الأفراد المنتمين لجهاز الشرطة، ووقع على الطلب عدد من النواب.

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