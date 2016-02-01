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ظهور حالة إصابة جديدة بالإيدز فى مستشفى "حميات المحلة"

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ظهور حالة إصابة جديدة بالإيدز فى مستشفى "حميات المحلة" ظهور حالة إصابة جديدة بالإيدز فى مستشفى "حميات المحلة"
احتجزت مستشفى حميات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، شابًا يدعى "ى.ع.ا " – 32سنة – مقيم بقرية الحوامدية الجديدة – مركز المحلة الكبرى مصاب بحمى شديدة وارتفاع شديد فى درجة الحرارة منذ 5 أيام وبإجراء التحاليل الطبية داخل المستشفى تبين إيجابية إصابته بمرض "HIV" "الإيدز" وتم أخذ عينة أخرى وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من مدى إيجابية الإصابة بالمرض من عدمه.

يذكر أن الشاب المحجوز بالمستشفى قد أجرى عملية جراحية بإحدى العيادات الخاصة منذ فترة وأصيب بحمى شديدة وارتفاع حاد فى درجة الحرارة وتم نقله للمستشفى واحتجازه داخل عنبر الرجال وجاءت التحاليل التى أجريت له إيجابية الإصابة بمرض الإيدز ورفعت المستشفى بعدها حالة الطوارئ.


>- بالفيديو..محافظ كفر الشيخ: حالة إصابة واحدة بالإيدز فى المحافظة اكتشفت منذ 10 أيام
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- بالصور.. الرعب يُسيطر على مرضى الفشل الكلوى بكفر الشيخ بعد ظهور مريضة مصابة بالإيدز.. المرضى: خضعنا لسحب عينات للتأكد من عدم انتشار المرض.. ومسئول بالمستشفى يؤكد: الوضع مستقر بوحدة الغسيل بعد تعقيمها

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مصر 365

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