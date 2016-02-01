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بطلة كليب "زهقانة" للمحكمة: عندى 4 فيلات ومش محتاجة اشتغل فى الدعارة

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بطلة كليب "زهقانة" للمحكمة: عندى 4 فيلات ومش محتاجة اشتغل فى الدعارة بطلة كليب "زهقانة" للمحكمة: عندى 4 فيلات ومش محتاجة اشتغل فى الدعارة
قال وائل سعيد محامى بطلة كليب "أنا زهانة" المتهمة بتسهيل الدعارة إنه تم تجديد حبسها اليوم الاثنين 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأضاف المحامى لـ"اليوم السابع" ان موكلته نفت أمام القاضى عملها بالدعارة، وانها تمتلك 4 فيلات بالقاهرة الجديدة وسيارات وليست فى حاجة للعمل فى دعارة.

وأضافت فى أقوالها أن طليقها وراء تلفيق القضية ضدها بسبب الخلافات القائمة بينها وبينه، ودفع وائل سعيد محامى المتهم أمام قاضى المعارضات اليوم بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وعدم وجود ثمة راغب متعة فى الواقعة.


>- النيابة تأمر بضبط راغب متعة هرب بعد القبض عليه مع بطلة كليب "أنا زهقانة"
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