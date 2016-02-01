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الفريق محمود حجازى يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية زامبيا

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الفريق محمود حجازى يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية زامبيا الفريق محمود حجازى يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية زامبيا
استقبل الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق بول ميهوفا رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية زامبيا والوفد المرافق له الذى يزور حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات، حضرها عدد من كبار قادة القوات المسلحة، وتناولت تبادل الرؤى تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على صعيد القارة الأفريقية، وفتح أفاق جديدة من علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد الفريق محمود حجازى عمق الروابط التى تجمع بين القوات المسلحة المصرية فى كل من مصر وزامبيا، كذا كافة دول القارة الافريقية الشقيقة والصديقة التى تحرص مصر على أن ترتبط معها بأوثق علاقات الصداقة والعمل المشترك لدعم ركائز الامن والاستقرار لكافة شعوب القارة.

من جانبة أكد رئيس الأركان الزامبى حرص بلاده على مد جسور التقارب والتعاون مع مصر فى العديد من المجالات على نحو يلبى التطلعات المشتركة لكلا الشعبين الصديقين.

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مصر 365

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