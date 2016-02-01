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صور| محافظ أسيوط يقرر بدء العمل بإعادة بناء مسجد الشيخ حسن زناتي بمركز أبنوب

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de4776d5-4443-4fbd-a8cf-7d1200603ae2قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بدء العمل في إعادة بناء مسجد
> الشيخ حسن زناتي الكائن بمدخل مدينة أسيوط وذلك بعد غلق المسجد لفترة
> اقتربت من 10 سنوات …جاء ذلك خلال جولة ميدانية بمدينة أبنوب يرافقه
> ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط وياسر عمر ومرتضى العربي وعبد
> الكريم زكريا أعضاء مجلس النواب.

وقال محافظ أسيوط “لدينا 400 الف جنيه لدعم انشاء المسجد حاليا وسنبدأ في
> العمل باعداد الدراسات اللازمة للبدء في إعادة انشاؤه من جديد” لافتا الى
> ان المسجد يحتاج الى مبالغ مالية أخرى ولكن سوف يتم البدء بالمتاح منها
> حاليا.

c63e60f0-259e-4719-85f1-412c2d508b0aوكلف المحافظ المهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان والمهندس
> احمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة أسيوط بالعمل على انجاز الدراسات
> الهندسية اللازمة لأعادة بناء المسجد.

ومن ناحيته أعرب المهندس ياسر عمر عن سعادته بقرار محافظ أسيوط بالبدء
> الفوري في أعمال بناء المسجد ووعد بالتبرع بمبلغ قيمته مائة الف جنيه
> للمشاركة في بناء المسجد وقال ان قرار المحافظ جاء تلبية لرغبة اهالي
> ابنوب جميعا.

de4776d5-4443-4fbd-a8cf-7d1200603ae2وقال اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط ان تقارير اللجان
> الهندسية السابقة قد قدرت خطورة منشأت المسجد على أرواح المصلين وقررت
> غلقه لحين البدء في ترميمه أو إعادة بناءه مرة أخرى وهو ما استدعى
> المهندس ياسر الدسوقي الى تفقده خاصة بعد وصول طلبات من أهالي ابنوب
> باعادة بناؤه مرة اخرى حيث امر بالبدء الفوري في أعمال بناء المسجد.

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