صور| محافظ أسيوط يقرر بدء العمل بإعادة بناء مسجد الشيخ حسن زناتي بمركز أبنوب

قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بدء العمل في إعادة بناء مسجد

> الشيخ حسن زناتي الكائن بمدخل مدينة أسيوط وذلك بعد غلق المسجد لفترة

> اقتربت من 10 سنوات …جاء ذلك خلال جولة ميدانية بمدينة أبنوب يرافقه

> ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط وياسر عمر ومرتضى العربي وعبد

> الكريم زكريا أعضاء مجلس النواب.

وقال محافظ أسيوط “لدينا 400 الف جنيه لدعم انشاء المسجد حاليا وسنبدأ في

> العمل باعداد الدراسات اللازمة للبدء في إعادة انشاؤه من جديد” لافتا الى

> ان المسجد يحتاج الى مبالغ مالية أخرى ولكن سوف يتم البدء بالمتاح منها

> حاليا.

وكلف المحافظ المهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان والمهندس

> احمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة أسيوط بالعمل على انجاز الدراسات

> الهندسية اللازمة لأعادة بناء المسجد.

ومن ناحيته أعرب المهندس ياسر عمر عن سعادته بقرار محافظ أسيوط بالبدء

> الفوري في أعمال بناء المسجد ووعد بالتبرع بمبلغ قيمته مائة الف جنيه

> للمشاركة في بناء المسجد وقال ان قرار المحافظ جاء تلبية لرغبة اهالي

> ابنوب جميعا.

وقال اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط ان تقارير اللجان

> الهندسية السابقة قد قدرت خطورة منشأت المسجد على أرواح المصلين وقررت

> غلقه لحين البدء في ترميمه أو إعادة بناءه مرة أخرى وهو ما استدعى

> المهندس ياسر الدسوقي الى تفقده خاصة بعد وصول طلبات من أهالي ابنوب

> باعادة بناؤه مرة اخرى حيث امر بالبدء الفوري في أعمال بناء المسجد.