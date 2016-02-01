وضعت أم طفلتها الصغيرة في وسط الحقن طبية على شكل قلب ، وكانت دهشة الجميع عندما عرفوا قصتها

هل تعرفون قصة هذه الطفلة الصغيرة ، و ما السر العجيب والغريب لوضع أمها فوارغ الحقن بهذا الشكل .

فقط تسألنا لماذا فعلت الأم هذا الشيء العجيب ؟ وهل هو عمل تقليدي للأطفال حديثي الولادة ؟

فالمعروف عن الشعب المصري وبعض البلاد الأخرى لهم طقوس وعادات غريبة ولطيفة جداً ، عندما ينجبون الأطفال وبالأخص عندما يرزقون بالبنات .

فقط تسألنا لماذا فعلت الأم هذا الشيء العجيب ؟ وهل هو عمل تقليدي للأطفال حديثي الولادة ؟

فالمعروف عن الشعب المصري وبعض البلاد الأخرى لهم طقوس وعادات غريبة ولطيفة جداً ، عندما ينجبون الأطفال وبالأخص عندما يرزقون بالبنات .

وقالت أنها أخذت كمية الحقن هذه للتخصيب من آجل أن تساعدها في الحمل والولادة ، كما انها دخلت في عمل أطفال الأنابيب أيضاً .

حتى في النهاية أنها حملت وانجبت هذه الطفلة الجميلة هذه ، ومن أجل أن تعبر لها عن فرحتها وحبها لطفلتها ، عملت لها قلب بجميع الحقن التي أخذتها من أجل أن تحمل فيها .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads