هيلارى كلينتون تدعوا الشعب الأمريكى للذهاب إلى اللجان وانتخابها للرئاسة

قالت مرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون أن فترة خدمتها في وزارة الخارجية عمقت وكثفت فهمها لما سيواجهه الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية.

> وأضافت في تصريحات لبرنامج “صباح الخير يا أميركا” المذاع على قناة (إيه بي سي) أنها مرشح أفضل حالا بكثير مما كانت عليه في إنتخابات عام 2008 عندما خسرت أمام الرئيس الحالي باراك أوباما في إنتخابات الحزب الديمقراطي.

وقالت كلينتون:”لدي الأن منظمين أفضل. لقد بنيت حملة منظمة بإستخدام الخبرات التي إكتسبناها من التجربة السابقة وعينت بعض من أفضل الأشخاص في الحزب الديمقراطي على مستوى البلاد.”

وحول الإنتخابات في ولاية أيوا التي تجري اليوم، قالت كلينتون:”الشهور التي قضيتها في الولاية للإستماع إلى سكان الولاية تجعلني مرشحة أفضل عن ذي قبل.”

وأشارت كلينتون إلى أن المنظمين والمتطوعين في حملتها الإنتخابية طرقوا أكثر من 125 الفا من أبواب سكان الولاية لدعمها واصفة الحملة في ايوا بأنها “مرهقة”.

ووجهت كلينتون حديثها للناخبين في الولاية قائلة:”عليكم التواجه إلى اللجان. فإذا وقفتم بجانبي فسأقف بجانبكم خلال هذه الحملة وصولا إلى البيت الأبيض.”

وتجري الإنتخابات بين المرشحين عن الحزب الديمقراطي في ولاية أيوا اليوم والتي يتنافس فيها عدد من المرشحين أبرزهم برني ساندرز إضافة إلى كلينتون للفوز بترشيح الحزب للدخول في الإنتخابات الرئاسية.