تأجيل جلسة محاكمة ريهام سعيد فى قضية "فتاة المول" لجلسة 8 فبراير

أجلت محكمة جنح الجيزة برئاسة المستشار مختار البديوى، جلسة محاكمة الإعلامية ريهام سعيد والممثل القانونى لشبكة تليفزيون النهار فى القضية رقم 25296 سنة 2015، المتهمين فيها بالاعتداء على الحرية الشخصية، فضلا عن القضية رقم 848 سنة 2015 والمتهمين فيها بالتهديد والسب والقذف، وهى القضية المعروفة بـ"فتاة المول" لجلسة 8 فبراير لعرض الأسطوانات.

كانت سمية عبيد المدعية بالحق المدنى أقامت دعويين قضائيتين اتهمت فيهما ريهام سعيد والممثل القانونى لشبكة تليفزيون النهار بالسب والقذف والتهديد فضلا عن الاعتداء على الحرية الشخصية لها، وذلك بعدما أذاعت ريهام سعيد صورا شخصية للفتاة وهددتها بنشر صور أخرى لها خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على فضائية النهار.