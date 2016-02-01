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ضبط 135 جوال دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء ببنى سويف

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ضبط 135 جوال دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء ببنى سويف ضبط 135 جوال دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء ببنى سويف
تمكنت مباحث ببنى سويف، اليوم، برئاسة المقدم دكتور محمد محفوظ خلال حملة أمنية على الطريق الزراعى القاهرة أسوان، من ضبط "محمد.ح.م" 25 سنة، مقيم قرية الزيتون بمركز ناصر، سائق سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية، ومحملة بـ135 جوال دقيق بلدى مدعم زنة 50 كيلو، واعترف بنقل المضبوطات لصالح "جمعة.ع.م"، الذى تم ضبطه وأكد قيامه بتجميع كميات دقيق بلدى مدعم بالاشتراك مع أصحاب المخابز بعد توفيرها من الحصص الخاصة بهم، وبيعها بالسوق السوداء لأصحاب المزارع السمكية ومصانع المكرونة، من خلال الاتفاق مع سائقى السيارات لتوصيلها لهؤلاء، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
>دقيق بلدى مدعم (1)

دقيق بلدى مدعم (2)

دقيق بلدى مدعم (3)
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مصر 365

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