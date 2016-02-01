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مقتل وإصابة 17 جنديًا بالقوات الخاصة الليبية خلال اشتباكات بنغازي

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مقتل وإصابة 17 جنديًا بالقوات الخاصة الليبية خلال اشتباكات بنغازي مقتل وإصابة 17 جنديًا بالقوات الخاصة الليبية خلال اشتباكات بنغازي


> لقي 7 جنود من القوات الخاصة الليبية (الصاعقة) ببنغازي مصرعهم وأصيب 10 آخرون جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي خلال شهر يناير الماضي.

وقال متحدث القوات الخاصة الليبية ببنغازي العقيد ميلود الزوي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إن 7 جنود من القوات الخاصة لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون خلال الاشتباكات مع “قوات مجلس شورى ثوار بنغازي” بمناطق متفرقة بمدينة بنغازي خلال شهر يناير الماضي.

وأضاف أن جثامين القتلى عرضت على الطب الشرعي الذي صرح بدفنهم، لافتا إلى أن الجرحى إصابتهم تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة والحرجة.

وأعرب الزوي عن تعازيه لأسر الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى ،متعهدا بمواصلة القتال حتى النصر.

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