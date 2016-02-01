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«عصام الأمير» يلتقى رئيس الهيئة العامة للإعلام الليبي‎ لبحث سبل التعاون المشترك

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«عصام الأمير» يلتقى رئيس الهيئة العامة للإعلام الليبي‎ لبحث سبل التعاون المشترك «عصام الأمير» يلتقى رئيس الهيئة العامة للإعلام الليبي‎ لبحث سبل التعاون المشترك

عصام الأمير

كتبت- إ نجي لطفي

التقى، اليوم الإثنين، عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، السيد خالد نجم رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة الليبية، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الإعلام، ومناقشة الأزمات العربية، وبحث كيفية مواجهة الإعلام لتحديات الإرهاب في المنطقة.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تدريب كوادر إعلامية وفنية ليبية بمعهد الإذاعة والتليفزيون التابع للاتحاد، وكذلك الاتفاق على بث رسائل يومية عبر شاشة التليفزيون المصري توضح آخر المستجدات على الساحة الليبية.

حضر اللقاء السيد حاتم العريبي المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإعلام والثقافة الليبية، المستشار فوزى الهويل مدير إدارة الأمانة الفنية بجامعة الدول العربية.

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