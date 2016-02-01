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الصحة السعودية: إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصحة السعودية: إصابة جديدة بفيروس كورونا الصحة السعودية: إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية .

وقالت الوزارة السعودية – في بيان اليوم – إنه تم تسجيل إصابة جديدة بالفيروس بالرياض؛ ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 1286 بالاضافة إلى 3 حالات بدون أعراض، توفى منهم 551، وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء قد بلغت 733 حالة بينماتبقى 4 حالات تحت العلاج.

من جهة اخرى أظهرت نتائج الفحص المخبري بمختبرات وزارة الزراعة التي أجرتها على 112 رأسا من الابل أن 85% منها مفرزة لفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)، والتي تأتي استكمالا للاجراءات المتخذة لبلاغ ورد من وزارة الصحة والذي أفاد بتأكيد إصابة لحالة بشرية لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ويعمل (جزارا) ولديه مخالطة للإبل بسوق الماشية المركزي بالخمرة بمحافظة جدة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان – فى تصريحات اليوم – استمرار الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها بعد ظهور الحالات الإيجابية لفيروس (MERS) في “سوق الأنعام” بمحافظة جدة وهي التقيد بعدم دخول جميع الأفراد إلى داخل السوق عدا القائمين على السوق ورعاة الماشية. على أن يتم دخولهم ضمن الاشتراطات الوقائية والاحترازية.

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أونا

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