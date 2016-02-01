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وزير الصحة يشهد إطلاق مشروع علاج صيادلة مصر «من فيروس سي»

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وزير الصحة يشهد إطلاق مشروع علاج صيادلة مصر «من فيروس سي» وزير الصحة يشهد إطلاق مشروع علاج صيادلة مصر «من فيروس سي»

الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة

شهد الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ، اليوم الاثنين ، إطلاق مشروع علاج صيادلة من فيروس ” سي “.

أكد وزير الصحة أن الوزارة ستتحمل تكاليف الدواء للصيادلة ، الذين يتم فحصهم و اجراء التحاليل لهم من خلال النقابة.

قال ” راضي ” أن ماقامت به نقابة الصيادلة اليوم يعد خطوة جيدة فى إطار اهتمام كل نقابة بالمنتمين اليها ، داعيا جميع النقابات بمصر إلى الإستفادة من التجربة الناجحة لحملة نقابة الصيادلة فى الإهتمام بأعضائها .

تأتي الحملة فى اطار التعاون الدائم بين وزارةالصحة ونقابة الصيادلة ،حضر الاحتفالية د. طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة ، الدكتور محيي عبيد النقيب العام لصيادلة مصر.

وتهدف الحملة الى إجراء وعمل التحاليل والفحوصات لعدد٢٠٠ ألف صيدلى ثم علاج الحالات التى تثبت إصابتها بالمرض وذلك بداية من اليوم1 فبراير فى جميع محافظات الجمهورية.

يتم تنفيذ مشروع علاج الصيادلة من فيروس ” سي ” على ثلاثة مراحل ، الأولى تبدأ من اليوم وحتى 7 فبراير الجاري بمحافظات ، الفيوم والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء وكفر الشيخ والبحيرة والأقصر وأسيوط.

أما المرحلة الثانية فسيتم تنفيذها من يوم 10 إلى 16 فبراير الجاري ، بمحافظات ، المنوفية والشرقية والغربية والمنيا وسوهاح وأسوان والإسماعيلية ومطروح والسويس .

بينما ستنفذ المرحلة الثالثة بداية من 19 وحتى 25 فبراير الجاري ، بمحافظات ، دمياط والبحر الأحمر وبورسعيد والوادي الجديد وقنا وبني سويف والإسكندرية والقليوبية.

أما محافظتي القاهرة والجيزة فسيتم تنفيذ المشروع بهما طوال فترة الحملة بداية من اليوم وحتى 25 فبراير الجاري.

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