صور| «محافظ بني سويف» يتفقد إدارة المرور ويُطالب بأرشيف إلكتروني

زار محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب اليوم الاثنين،إدارة المرور شرق النيل ،حيث تفقد قاعة تسيير إصدار التراخيص للسيارات الملاكي والأجرة والدراجات البخارية وغرف الحفظ، والتقى عددا من المواطنين المترديين على المرور، حيث طالب القائمين على إدارة المرور من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين ببذل المزيد من الجهد، وتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين، لإنهاء خدماتهم في المرور وحسن معاملة الجمهور، والظهور بشكل مشرف في الشوارع العامة، وتسهيل حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية.

> كما أوصى “حبيب” بضرورة ايجاد حلول عملية لتيسيير اجراءات اصدار وتجديد الرخص، مشيرا إلى بعض المقترحات منها تحديد مكان مخصص لفحص المركبات، مشيرا إلى امكانية استخدام بعض محطات البنزبن مثل ( الوطنية) في هذا الغرض، بالإضافة إلى ضرورة عمل ارشيف اليكتروني لملفات التراخيص، لسهولة الحفظ والاسترجاع والاستعلام واختصار الوقت والجهد ،وذلك بديلا عن الارشيف الورقي،،، علاوة على دراسة تحديد مكتب موحد لتلقي طلبات المترددين كوحدة للخدمات الحكومية داخل إدارة المرور للتعامل مع المواطنين لانهاء وتخليص الاجراءات والأوراق المطلوبة للتراخيص مع اخطار المواطن بمواعيدد محددة لاستلام رخصهم.

> كما تفقد المحافظ غرفة مراقبة الكاميرات بإدارة المرور، والتي تتصل بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة، حيث تعمل من خلال الشاشات والكاميرات والاتصال اللاسلكي بالخدمات المتواجدة بمعظم الأماكن لتحقيق الانضباط بكافة الشوارع والميادين، ورصد المخالفات المرورية، حيث طالب المحافظ بتحديد بعض الأماكن والنقاط المهمة لمراقبتها عن طريق الكاميرات، مشيرا إلى ضرروة تحديث نظام الكاميرات بموديلات حديثة تساعد على التقاط أرقام السيارات وماركاتها، في حالة ارتكاب مخالفة، بالاضافة إلى اسهامها في تحديد المواصفات الأمنية المطلوبة.