رئيس مدينة رفح يتفقد العمل بالمستشفى المركزى

تفقد اللواء أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة رفح، اليوم، مستشفى رفح المركزى للاطمئنان على المرضى، وقال فى تصريح صحفى، إنه اطمأن على سير العمل بالمستشفى والوقوف على طلبات العاملين والاستماع لهم، وخلال الزيارة تفقد غرفة الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوى.

وأشار إلى أن المستشفى به أجهزة حديثة تخدم المرضى، وجهاز أشعة مقطعية وأجهزة السونار والأشعة العادية.

وأضاف أنه خلال زيارته استمع لمطالب الدكتور خالد عبد النبى مدمير مستشفى رفح، الذى أفاد بحاجة المستشفى إلى أطباء فى تخصصات الجراحة والعظام والنساء والتوليدم والأشعة والتخدير، واشتكى الممرضون من حاجتهم لـ150% علاوة تمريض ثم عقد اجتماعا مع المهندس المسئول عن مبنى مستشفى رفح الجديد، الذى تصل تكلفته إلى 180 مليون جنيه مبنى وأجهزة ويتكون من 4 أدوار بسعة 84 سرير على مساحة 3200 متر و4 غرف عمليات ووحدة غسيل كلوى وعناية مركزة ومناظير وقسم نساء وولادة وقسم حضانة والدمور الأرضى به الطوارئ والأشعة والمعامل، وفى نهاية الزيارة منح شهادات تقدير للمتميزين من طاقم المستشفى.