بالصور.. أهالى منشأة أبو عمر بالشرقية يستغيثون من تلوث مياه الشرب

تقدم العديد من أهالى منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، بشكاوى واستغاثات، للمسئولين عن مياه الشرب بالشرقية، من تلوث مياه الشرب، بمناطق الإيمان والرحاب والمنصورى، وتجمع زكريا، وتجمع الفرجانى بسهل الحسينية بجوار قرية طارق بن زياد، مركز منشأة أبو عمر.

وقال حسام الجندى عن أهالى المركز، إن العديد من أهالى تلك القرى والنجوع يعانون من الأمراض وخاصة الفشل الكلوى، بسبب تلوث مياه الشرب، وأن أكثر من 5000 شخص بهذه القرى، يعيشون على مياه ملوثة وغير صالحة للشرب، مما أدى إلى تفشى الأمراض بصورة واضحة خاصة مرض الفشل الكلوى.

وقال بعض الأهالى، إن التقارير الأخيرة أوضحت أن إصابة عدد من الأهالى نتيجة شرب مياه غير صالحة، كما أن المياه تصل إلى الأهالى، عبر الجرارات الملوثة من الصدأ والناقلة للأمراض المعدية مما جعل حياتهم فى خطر بصورة يومية.

وقال أهالى المناطق المتضررة، إنهم يبحثون عن حل للمشكلة منذ عام 2009، موضحين أنه كلما تم تشكيل لجنة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لفحص الشكاوى، يتم حلها دون إطلاع الأهالى على السبب، معللين ذلك بإهمال المسئولين خاصة بمناطق الريف والقرى والأماكن البعيدة عن المدن الرئيسية.

وطالب الأهالى المسئولين بسرعة التدخل والنظر فى الأمر، نتيجة لتفشى الأمراض بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة، ولاستجابة لمطالبهم وتركيب مواسير آدمية لنقل المياه من محطة طارق بن زياد، والتى تعتبر أقرب محطة إلى الأهالى المتضررين، وذلك فى أسرع وقت ممكن.

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