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تدريب 21 فتاة بشمال سيناء على المشاركة فى أعمال النظافة والصحة العامة

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تدريب 21 فتاة بشمال سيناء على المشاركة فى أعمال النظافة والصحة العامة تدريب 21 فتاة بشمال سيناء على المشاركة فى أعمال النظافة والصحة العامة
انتهت محافظة شمال سيناء اليوم بالتعاون مع جمعية الشابات المسلمات بالعريش، دورة تدريبية لـ 21 فتاة، بقاعة التدريب بمقر الجمعية بالعريش، للمشاركة فى النظافة البيئية والصحة العامة بالعريش.

وقال المدرب "أيمن علوى"، خبير التنمية البشرية، تم تدريب الفتيات على تنمية وعى ومشاركة الفتيات، وأهمية ومجالات العمل التطوعى خاصة النظافة البيئية والصحة العامة، التعرف على الأسلوب الصحى فى النظام الغذائى، وتطبيق مهارات التواصل الفعال أفراد ومؤسسات المجتمع للتوعية البيئية والصحية، بجانب اكتساب مهارات العمل والتوعية للقيام بمهام المشروع مع الفئات المستهدفة .
>جمعية الشابات المسلمات بالعريش (1)

جمعية الشابات المسلمات بالعريش (2)

جمعية الشابات المسلمات بالعريش (3)
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