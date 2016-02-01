أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

الخميس المقبل| إنطلاق مهرجان زاوية الأول للأفلام الروائية القصيرة

Google+ Print
الخميس المقبل| إنطلاق مهرجان زاوية الأول للأفلام الروائية القصيرة الخميس المقبل| إنطلاق مهرجان زاوية الأول للأفلام الروائية القصيرة

مهرجان زاوية الاول للافلام الروائية القصيرة

تنطلق يوم الخميس القادم 4 فبراير أولى دورات مهرجان “زاوية” للأفلام القصيرة والذي يستمر حتى يوم الأحد 7 من الشهر نفسه.

وستشهد الفعاليات عرض 24 فيلما روائيا قصيرا تم إختيارهم من بين أكثر من 170 فيلما، وسكيون موعد العرض اليومي حفلة الساعة السادسة والنصف مساءا بسينما كريم بشارع عماد الدين على مدار ايام 4 و5 و6 فبراير.

وتتنافس على ثلاثة جوائزمقدمة من شركة “أفلام العالمية” قيمتها الإجمالية عشرة الاف جنيه بواقع خمسة الاف جنيه لجائزة أفضل فيلم وثلاثة الاف جنيه لجائزة لجنة التحكيم والفين جنيه مصري لجائزة أفضل مخرج.

وسيتم توزيعها في حفل يوم 7 فبراير يتبعه عرض لثلاثة افلام قصيرة لأعضاء لجنة التحكيم المخرجين هالة خليل ونادين خان ووائل مندور هي “طيري يا طيارة” لهالة خليل و”واحد في المليون” لنادين خان و”الحلم الأفريقي لوائل مندور”.
> الجدير بالذكر أن مبادرة زاوية أطلقتها شركة “أفلام مصر العالمية (يوسف شاهين)” فى مارس ٢٠١٤ بسينما أوديون فى وسط القاهرة.
> لتكون أول دار عرض للسينما البديلة فى مصرويدعمها البنك التجاري الدولي cib.
> وينقسم برنامجها ما بين العروض السينمائية والفعاليات المرتبطة بالسينما, و يشمل مختارات سينمائية عديدة من دول مختلفة: منها أفلام قصيرة و تسجيلية وروائية وتجريبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر