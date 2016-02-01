الخميس المقبل| إنطلاق مهرجان زاوية الأول للأفلام الروائية القصيرة

تنطلق يوم الخميس القادم 4 فبراير أولى دورات مهرجان “زاوية” للأفلام القصيرة والذي يستمر حتى يوم الأحد 7 من الشهر نفسه.

وستشهد الفعاليات عرض 24 فيلما روائيا قصيرا تم إختيارهم من بين أكثر من 170 فيلما، وسكيون موعد العرض اليومي حفلة الساعة السادسة والنصف مساءا بسينما كريم بشارع عماد الدين على مدار ايام 4 و5 و6 فبراير.

وتتنافس على ثلاثة جوائزمقدمة من شركة “أفلام مصر العالمية” قيمتها الإجمالية عشرة الاف جنيه بواقع خمسة الاف جنيه لجائزة أفضل فيلم وثلاثة الاف جنيه لجائزة لجنة التحكيم والفين جنيه مصري لجائزة أفضل مخرج.

وسيتم توزيعها في حفل يوم 7 فبراير يتبعه عرض لثلاثة افلام قصيرة لأعضاء لجنة التحكيم المخرجين هالة خليل ونادين خان ووائل مندور هي “طيري يا طيارة” لهالة خليل و”واحد في المليون” لنادين خان و”الحلم الأفريقي لوائل مندور”.

> الجدير بالذكر أن مبادرة زاوية أطلقتها شركة “أفلام مصر العالمية (يوسف شاهين)” فى مارس ٢٠١٤ بسينما أوديون فى وسط القاهرة.

> لتكون أول دار عرض للسينما البديلة فى مصرويدعمها البنك التجاري الدولي cib.

> وينقسم برنامجها ما بين العروض السينمائية والفعاليات المرتبطة بالسينما, و يشمل مختارات سينمائية عديدة من دول مختلفة: منها أفلام قصيرة و تسجيلية وروائية وتجريبية.