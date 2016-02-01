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بدء أول لقاء رسمى بين المعارضة السورية ودى ميستورا فى جنيف

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بدء أول لقاء رسمى بين المعارضة السورية ودى ميستورا فى جنيف بدء أول لقاء رسمى بين المعارضة السورية ودى ميستورا فى جنيف
بدأت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية الاثنين اول لقاء رسمى مع موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا فى جنيف فى إطار المحادثات الهادفة لوقف النزاع فى البلاد، كما أفاد مراسل وكالة "أ ف ب".

وترفض الهيئة العليا للمفاوضات حتى الأن الدخول فى محادثات غير مباشرة مع وفد النظام السورى قبل تلبية مطالبها المتعلقة بالشق الإنسانى من الأزمة.
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