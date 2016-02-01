تقرير في الجول - جوارديولا يتفوق على بيللجريني في لعبة الأرقام

أنهوا اتفاقهم مع الجيد لجلب الأفضل في العالم.. هذا هو الحال مع مانشستر سيتي حين قرروا عدم تجديد تعاقد مانويل بيللجريني الذي حاز معهم على لقب الدروي، ليعلنوا تولي بيب جوارديولا المهمة خلفا له.

تفوق المدرب على الأخر يقاس بأرقامهم وانتصاراتهم، وإذا قارنا جوارديولا مع بيللجريني، فكفة بيب سترجح بكل تأكيد.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي مقارنة بالأرقام بين المدربين

جوارديولا.

يمتلك بيب نسبة فوز بالمباريات طوال مسيرته بلغت 74.5% ونسبة تعادلات تقدر بـ 15.1% ونسبة خسائر تقدر بـ 10.4%.

متوسط استحواذ بايرن ميونيخ على الكرة هذا الموسم وصل لـ71.6% ومعدل دقة التمريرات وصل لـ88.7% ويسدد الفريق على المرمى في المباراة الواحدة 20.4 تسديدة.

المعدل التهديفي لبايرن ميونيخ في المباراة الواحدة بالدوري وصل لـ4.1 هدف في المباراة الواحدة، ومعدل استقبال الأهداف في المباراة الواحدة وصل لـ0.47 هدف.

صنع لاعبو بايرن ميونيخ 33 هدف من مجمل الـ 50 هدف التي سجلها فريقهم بالدوري هذا الموسم بمعدل صناعة 0.66 هدف في المباراة الواحدة، وهذا يبرز جماعية كرة جوارديولا المعهودة.

حقق بيب مع بايرن ميونيخ 5 ألقاب حتى الآن وهم لقبي دوري ولقب كأس ألمانيا ولقب كأس سوبر أوروبي ولقب كأس عالم للأندية.

بيللجريني

يمتلك بيللجريني نسبة فوز بالمباريات بلغت 52.6% ونسبة تعادلات وصلت لـ22.4% ونسبة خسائر 25%.

متوسط استحواذ مانشستر سيتي على الكرة هذا الموسم وصل لـ57.3% ومعدل دقة التمريرات وصل لـ83.8% ويسدد الفريق على المرمى في المباراة الواحدة 17.5 تسديدة.

المعدل التهديفي لمانشستر سيتي في المباراة الواحدة بالدوري وصل لـ1.95 في المباراة الواحدة ومعدل استقبال الأهداف في المباراة الواحدة بلغ 1 في المباراة.

صنع لاعبو مانشستر سيتي 38 هدفا من أصل 45 هدفا سجلوهم بالدوري هذا الموسم بمعدل صناعة 0.84 هدف كل مباراة.

حقق مانويل بيللجريني مع مانشستر سيتي لقبين فقط هما لقب الدوري الإنجليزي ولقب كأس الرابطة.