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رسميا.. ميلان ينهي عقد دي يونج

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رسميا.. ميلان ينهي عقد دي يونج رسميا.. ميلان ينهي عقد دي يونج

أنهى نادي ميلان رسميا عقد نيجل دي يونج متوسط ميدان الفريق بالتراضي وحسب تقارير فإن ذلك يقربه من نادي لوس أنجلوس جالاكسي.

وأكد النادي الإيطالي اليوم عبر موقعه الرسمي أنه تم إنهاء عقد اللاعب صاحب الـ31 عاما بعد 3 أعوام ونصف العام قضاهم مع الرسونيري.

وشارك دي يونج هذا الموسم في 6 مباريات فقط مع ميلان على الرغم من أنه شارك في 30 مباراة في كل المسابقات خلال الموسم الماضي تحت قيادة فيليبو إنزاجي المدرب السابق للفريق.

وجاء في بيان ميلان "نعلن إنهاء عقد نيجل دي يونج بالتراضي".

ووجه الفريق الإيطالي الشكر لمتوسط الميدان الهولندي "إميلان يود أن يشكر الهولندي على إلتزامه واحترافيته التي أظهرها خلال تواجده مع الروسونيري".

وتابع البيان "نحن نتمنى له النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته".

وكانت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" قد أشارت في تقرير إلى أن الهولندي أقرب من أي وقت مضى للإنضمام لنادي لوس أنجلوس جالاكسي.

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